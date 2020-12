Desde Moreno, el presidente anunció la prorrogación del distanciamiento social hasta fines de enero

En esa línea, pidió “a todos y a cada uno de los argentinos que no se olviden de que el problema todavía lo tenemos”, y remarcó que “el problema aún no pasó”.

Allí, el mandatario reconoció que “tenemos ahora que seguir sobrellevando esto que todavía no ha terminado porque, aunque los casos bajan, nadie sabe dónde el problema puede volver a repuntar”, por lo que exhortó a “seguir preparándonos y seguir conviviendo con todos los cuidados que tuvimos cuando la pandemia asomó por primera vez”.