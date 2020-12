Concejales de todos los bloques agradecieron obras del Gobierno Nacional en Tres de Febrero

El Concejo Deliberante de Tres de Febrero atraviesa una etapa de llamativo consenso entre el peronismo y Cambiemos. El último viernes se declararon beneplácitos por obras que anunció el Gobierno Nacional para el distrito mientras se convalidaron los gastos para la construcción del hospital Modular en Martín Coronado. También hubo acuerdo para otorgarle al Ejecutivo una ampliación presupuestaria.

En la sesión se rindió homenaje a raíz del fallecimiento del Dr. Domingo Jorge Collia, un gran compañero y médico sanitarista de nuestro distrito quien fuera durante varios años Secretario de Salud de Tres de Febrero, ex Concejal, ex Vicepresidente de la Comisión de Ética del Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs.As., ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Salud de la Provincia de Bs.As. y cerrara su carrera como Decano de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad de Morón, entre otros títulos que cosecho a lo largo de su vida.

Desde el bloque PJ – Frente de Todos impulsaron un beneplácito al proyecto de Ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y primera infancia para el que pidieron el tratamiento sobre tablas.

“Estos proyectos son demasiado importantes que tenemos que estudiarlos, debatirlos, agregar cosas”, dijo el valenzuelista Carlos Berns, en oposición a la rápida votación, y exclamó: “En este proyecto donde el Estado se hace presente en el momento de gestar a la criatura, mientras en otro proyecto (también del PJ), asumiendo que hay una vida, permitimos asesinarlo”, en referencia al beneplácito por la Ley sobre regulación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, para el que también pidieron tratamiento urgente.

También se aprobó una solicitud de asistencia a la Provincia de Buenos Aires por le Emergencia Sanitaria mediante la reprogramación de las deudas municipales por un monto de 38 millones de pesos hasta el año 2023; una ampliación en el presupuesto municipal vigente por 335 millones de pesos; un programa de regularización dominial e integración social y urbana; la creación del programa Bancos de Tierra; y se solicitó al gobierno nacional que incluya en un plan de obras lanzado recientemente, un puente peatonal sobre las vías del FFCC San Martín que una Caseros sur con el CEDEM 1.

Además, se declaró un beneplácito a las Leyes Nacionales de prevención y concientización del Grooming o Ciberacoso contra niñas niños y adolescentes y en el ámbito educativo; y se le pidió al gobierno provincial la urgente reparación y reacondicionamiento del auditorio de la Escuela N°12 de la localidad de Caseros.

Todos los espacios presentaron distintos proyectos para próximos tratamientos como el pedido de otorgamiento de un bono extraordinario de fin de año equivalente a $ 5.000 para todos los trabajadores municipales de Tres de Febrero, sin distinción de modalidad de planta permanente o contratados, y un bono de $ 10.000 para aquellos trabajadores que son considerados esenciales, iniciativa de Todos PJ, o la solicitud al Estado Nacional que se garantice la entrega de la totalidad de la medicación perteneciente al Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente diabético.