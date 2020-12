Cafiero firmó convenios con intendentes para implementar Puntos Digitales en sus distritos

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, afirmó que “es importante un Estado presente que nos permita llegar a todos los barrios con mayor conectividad y con políticas de distribución y derechos como las que representamos junto con el gobierno de Alberto Fernández”; y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también destacó que “encontramos centros de atención de salud, escuelas y centros municipales que no tienen conectividad y estas instancias de poder acercar y brindar acceso desde los puntos digitales de nuestros barrios, es un derecho muy importante para los vecinos y las vecinas”.

“Lo que pensamos, es que el Estado tiene que estar ahí donde el mercado no puede resolver. Por eso, estuvimos avanzando todo este año con la red federal de fibra óptica, que proyectamos llegar a 38 mil kilómetros en territorio argentino, continuando con lo que se había hecho hasta 2015”, afirmó el jefe de Gabinete, quien por último sostuvo que “la pandemia desnudó muchas falencias del Estado y también sociales, y nosotros somos los que tenemos que iniciar ese camino de reconstrucción, que implica achicar la desigualdad y, en este caso, achicar brechas digitales, para que todos los argentinos y argentinas tengan las mismas posibilidades”.