Jorge Macri visitó una fábrica de juguetes de Villa Martelli

Entre otras medidas para apoyar a los locales, se destaca que durante la pandemia Vicente López creó el Programa de Apoyo Económico a Comercios No esenciales, con el fin de brindar una ayuda económica, a través de la entrega de un subsidio, a 2000 negocios, muchos de los cuales no han podido abrir sus puertas debido al aislamiento social. A esta medida se suma la eximición de la tasa de seguridad e higiene del segundo semestre del año.

Asimismo, el Municipio sigue fomentando las compras en los comercios de cercanía, por eso se decidió, tomando las precauciones correspondientes por protocolo de coronavirus, incentivar a los negocios de Villa Martelli, Munro, Villa Adelina, Olivos, La Lucila y el bajo de Vicente López, para que los vecinos compren en su barrio y no tengan la necesidad de ir más lejos.