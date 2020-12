San Isidro: Egresaron los alumnos de la Escuela Municipal Malvinas Argentinas

“En este año prácticamente no pudimos concurrir a la escuela, tampoco tuvimos la fiesta de egresados ni el festejo del primer día del último año de la secundaria, y recién hoy volví a ver a todos mis compañeros por la entrega de diplomas. Pero pese a todo esto, me llevo los mejores recuerdos, con la mayoría nos conocemos desde muy chiquitos. Este colegio será muy especial en mi vida y siempre lo voy a recordar”, concluyó emocionada la alumna Martina López.

Finalizado el acto, el alumno Santino Quintero expresó: “Fue un año complejo, pero al menos tuvimos la posibilidad de reunirnos y cerrar el ciclo. Me emocioné mucho cuando vi a mi mamá y a mi hermana”.

Otra de las cuestiones tradicionales que no se pudo realizar fue que los directivos o docentes entreguen los diplomas. Esta vez, por cuestiones de seguridad sanitaria, los reconocimientos fueron entregados por los padres.

Como en cualquier acto de graduación, hubo aplausos y ovaciones. Pero esta vez, las sonrisas y alguna que otra lágrima se escondieron detrás del barbijo. Claro no fue un acto normal. Los acompañantes de los alumnos fueron ubicados por grupo familiar con una distribución de sillas con una distancia entre sí de 2 metros entre ellas, y hacia sus 4 lados.