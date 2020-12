Se realizan los actos de colación de los jardines municipales de Morón

Por último, el intendente de Morón destacó que “las seños y el sistema educativo en general -docentes, no docentes, cooperadora- se mostraron plenamente activos y solidarios, procurando siempre estar en sintonía con las necesidades de las familias, cosa que hemos logrado, y no quiero dejar de expresar ese reconocimiento y ese orgullo que siento, porque veo mucho compromiso, y está bueno ponerlo de manifiesto”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com