Imágenes y sonidos del incendio que conmocionó a Tres de Febrero

Parece una broma pesada si no.

El incendio que afectó ayer la fábrica de pinturas SABA, de Loma Hermosa, que dejó cuatro heridos, entre operarios y bomberos, conmocionó no solo a la localidad, sino a todo el partido. La magnitud del siniestro movilizó gran parte de los recursos del Municipio, e incluso al mismo intendente Diego Valenzuela, que se hizo presente en el lugar .