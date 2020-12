Escobar lanzó una fuerte campaña para evitar contagios masivos de coronavirus durante las fiestas

Entre los cuidados más importantes para tener en cuenta durante las fiestas, se destacan darles prioridad a los espacios abiertos, mantener el distanciamiento, no superar las 10 personas por reunión y utilizar barbijos cuando los integrantes de la familia no sean convivientes. Asimismo, es fundamental exponer al mínimo a aquellas personas mayores de 60 años o que tengan patalogías y enfermedades de base que aumenten el riesgo.

En el marco de esta campaña, agentes de prevención, de transito e inspectores entregarán folletería recordando la obligatoriedad de usar tapabocas. En este sentido, se les llamará la atención a todos aquellos vecinos y vecinas que no lo utilicen y se les entregará un tapabocas a quienes no lleven uno encima.