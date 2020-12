Ariel Sujarchuk distinguió a cien agentes de Escobar por su destacada actuación en el Día de la Policía Bonaerense

“Nuestro municipio invierte muchísimo en seguridad. Lo hacemos con creatividad, utilizando todos nuestros recursos, adquiriendo las mejores herramientas que nos ofrece la tecnología como los botones antipánico, las más modernas cámaras de seguridad y el exitoso programa Ojos y Oídos en Alerta. En estos días están en proceso de blindaje 35 nuevos patrulleros para la Policía Bonaerense y otros 15 que se incorporan para Prevención Comunitaria. Y cuando las cosas no salen bien, tenemos también la humildad de reconocerlo, sentarnos a una mesa con las máximas autoridades y buscar soluciones. Eso hay que destacarlo y sostenerlo, porque sin dudas es el camino para llevarle a los vecinos la tranquilidad que merecen”, finalizó el intendente de Escobar.

Entre el centenar de integrantes de la fuerza policial que recibieron distinciones al mérito, se destacaron los otorgados por su labor humanitaria al teniente Adrián Sosa y a los oficiales Ramona Cardoza, Johana Páez y José Merlo, quienes hicieron posible el nacimiento de dos bebés, al asistir a sus madres en situaciones de emergencia donde, por lo avanzando del proceso del parto, no tenían posibilidades de ser trasladadas a un centro de salud. El momento más emotivo se produjo cuando los policías se reencontraron con las madres y los niños.

“Quiero saludar a toda la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero principalmente a todos aquellos que trabajan en el partido de Escobar, porque puedo dar fe de lo bien que lo hacen. Si todos ellos ponen en riesgo su vida por el hecho natural de cumplir con su deber, honrando el uniforme, este año lo hicieron doblemente producto de la pandemia, porque no hay distanciamiento social a la hora de combatir la delincuencia. Y también quiero resaltar la calidad humana que han demostrado, por eso mi agradecimiento en nombre de todos los vecinos y vecinas del partido de Escobar. Tenemos hombres y mujeres responsables, comprometidos con la tarea fundamental que desarrollan, con verdadera vocación de servicio y el valor necesario para defender a la gente de bien, que somos la amplia mayoría de los escobarenses”, expresó Sujarchuk, acompañado por la secretaria de Seguridad y Prevención Comunitaria, Graciela Cunial, y autoridades policiales del distrito.