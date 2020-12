Servicio de Oncología en el Sanatorio Modelo de Caseros

Alertado por la pandemia, el doctor Sebastián Lapman alerta que mucha gente dejó de hacerse los controles médicos periódicos. Esto puede significar que se pierda el periodo necesario para la detección precoz de diferentes patologías. Por ese motivo, llamó a la población a realizar la consulta con el médico clínico en caso de no haberlo hecho durante el año, y agregó: “si detectan una patología oncológica, que se acerquen; nosotros podemos ayudarlos a canalizar su enfermedad”.

Según explica Lapman, este servicio está orientado a tratar todos los tipos de cáncer, e implica un gran aporte para la comunidad, ya que, según destaca el especialista, los pacientes oncológicos de IOMA, “tenían que ir al hospital porque no había centros oncológicos en la zona que los atendiera, así que esto les proporciona un nuevo lugar de atención”.