Operativo municipal por incendio en fábrica de pinturas de Tres de Febrero

Durante la mañana de hoy se detectó un incendio en la fábrica de pinturas SABA, ubicada en Loma Hermosa , que dejó hasta el momento 4 heridos. Para controlar el fuego, brindar apoyo logístico y evacuar a los vecinos de las casas linderas trabajan equipos de Bomberos de diferentes distritos, todas las fuerzas de seguridad, el equipo de Defensa Civil de la Secretaría de Seguridad de Tres de Febrero y el SAME. Se investiga el origen de la emergencia.

