Se aprobaron las ordenanzas Fiscal y Tributaria y el presupuesto para el próximo año de Escobar

Asimismo, se aprobó por unanimidad en general y por mayoría en particular el proyecto de ordenanza, impulsado por el Departamento Ejecutivo, que designa a la Agencia Municipal de Espacios Públicos, Tierras, Hábitat y Vivienda como la autoridad de aplicación de las políticas de integración, desarrollo y promoción socio-habitacional. Cabe destacar que la Municipalidad de Escobar adhirió a la ley 14.449 y creó el Banco de Tierras Municipal y que la misma brinda herramientas para gestionar el acceso justo al hábitat.

Posteriormente, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria, donde se aprobó por unanimidad en general y por mayoría en particular el presupueso para el 2021, remitido por el Departamento Ejecutivo.

Con la presencia de 23 concejales y concejalas y 24 mayores contribuyentes, se aprobaron por unanimidad en general -con la abstención del bloque Juntos por el Cambio- y por mayoría en particular los proyectos de las ordenanzas Fiscal y Tributaria, enviados por el Departamento Ejecutivo.