El gobierno de San Miguel lanzan una fuerte campaña para incentivar el consumo local durante las fiestas

Como todos los años, y fundamentalmente en este tan particular, la Municipalidad de San Miguel lanzó una fuerte campaña para incentivar el consumo en los comercios locales, muy afectados por la pandemia y la cuarentena. Bajo el lema “Comprá en San Miguel, comprá local”, y cumpliendo con todos los protocolos, se planificaron distintas acciones para las fiestas en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria.

