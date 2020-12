Incendio en Loma Hermosa deja dos heridos con quemaduras

Parece una broma pesada si no.

El siniestro fue reportado a través del sistema Ojos en Alerta, por lo cual acudieron al lugar en primera instancia móviles policiales y ambulancias del SAME coordinadas por el COM 3F. Posteriormente arribaron al predio, ubicado en la calle Churruca, entre Berlín y Lamadrid, varias dotaciones de bomberos.