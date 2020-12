El gobierno tomó “definiciones importantes desde el punto de vista productivo, pero falta más”, sostuvo Brown

“En la medida que eso empiece a funcionar vamos a resolver muchos problemas. Sin actividad económica, sin producción y sin generación de empleo la Argentina no sale adelante. Los acompañamientos sociales tienen que ser circunstanciales, el objetivo final es el crecimiento, y eso se logra con trabajo y actividad económica, motorizando a las pymes. Así vamos a resolver los problemas, acompañando todo con temas educativos y de capacitación, en el marco de un mundo laboral cada vez más exigente”, cerró.

“Desde el lugar donde yo estoy observo un cambio de lógica interesante”, dijo, ante la pregunta por el rumbo productivo del gobierno central. En esa línea, comparó el rol del banco BICE en años anteriores con el actual. “Antes estaba orientado a la interrelación con grandes empresas (…). Hoy aparecen las pymes, el capital de trabajo, las inversiones y el leasing, como una realidad. Hay una mirada no pensada en la gran empresa sino en las pymes, que tienen que ser las grandes herramientas transformadoras de la economía de nuestro país”, exclamó. “Observamos que hay definiciones importantes desde el punto de vista productivo, pero falta más, por ejemplo, en cuanto a los temas impositivos o infraestructurales. Pero tenemos cuestiones que han venido desarrollándose mal desde los últimos años, y cambiarlas lleva su tiempo”, sintetizó.

El banco del que forma parte, contó el ex ministro de Producción bonaerense, está “trabajando con pymes argentinas para la colocación de productos con valor agregados en mercados de la región Asia-Pacífico”. “Hay posibilidades muy importantes para nuestras pymes de insertarse en esos mercados, que son el futuro, y son mercados extremadamente demandantes”, añadió, y puso el ejemplo de Vietnam, “un país con 90 millones de habitantes y un gran crecimiento anual de su PBI”. “Están necesitando de alimentos, y si es posible de alimentos con valor agregado, y ahí aparece la Argentina, y tiene que aparecer el sistema financiero acompañando a esas pymes”, enfatizó.

“Así tendría que ser toda la estructura financiera en Argentina, pero eso no sucede. El sector público acompaña bastante, pero el sector privado lo hace relativamente”, apuntó, y subrayó que “sin el acompañamiento del sector financiero es muy difícil que cualquier país salga adelante, mucho más uno como el nuestro, que viene con dificultades serias desde hace bastante tiempo”.

“Estamos en un país necesitado de población”, prosiguió, y mencionó que el aumento de la cantidad de habitantes es una de “las claves que necesita un país para crecer. “Tenemos una población de 45 millones de habitantes, si tuviéramos 100 millones seguramente seríamos mucho más ricos, mucho más capaces y estaríamos mejor posicionados en el mundo”, declaró, y lamentó que el Estado piense que “la solución es mediante el achicamiento de la población”. “Este proyecto es una equivocación de todo tipo, demográfica, social, humana, científica y también religiosa. Se utiliza este proyecto para posicionar al gobierno, lo intentó Mauricio Macri y no le salió, ahora veremos qué pasa en el Senado”, completó, y recordó que “muchos integrantes del gobierno no están de acuerdo con el proyecto”, al tiempo que “llamó a defender las dos vidas y a brindar educación sexual”.

“El aborto en los sectores bajos no existe. Esas mujeres tienen muchos hijos, los cuidan y los quieren. El aborto existe generalmente en los sectores poblacionales más altos, con lo cual, esta es una disposición legal que beneficia a los sectores medios, pretendidamente progresistas”, analizó Brown, quien señaló que “esos sectores resuelven un aborto pagando y yendo a lugares clandestinos, pero sin ningún riesgo”. “Ahora el Estado se va a hacer cargo de ese costo, liberando de ese gasto a esas personas con recursos. Esta no es una legislación direccionada a favor de los sectores bajos”, sentenció.

“Hay formas de poder determinar la vida”, dijo, poniéndose del lado de los que piensan que la vida se da desde la concepción, y entendió que “la aparición del ecógrafo permitió zanjar la discusión sobre si existe o no vida en el seno materno”. “Hay normas legales, tratados internacionales, y disposiciones de la Constitución y el Código Civil que van a ser infringidos como consecuencia de esta aprobación”, agregó. Para él, “se ha hecho de esto una cuestión de tipo política”, y opinó que el aborto excede lo meramente religioso y “aborda el tema de la ética y lo humano, como lo planteara Francisco” el mandamás de la Iglesia.

Respecto de la medida sanción del proyecto de interrupción legal del embarazo, el diputado nacional con mandato cumplido “consideró que “es un hecho lamentable, y que no fue suficientemente considerado”. En ese sentido, compartió la postura del padre Pepe Di Paola, un hombre comprometido con la problemática social, y planteó que “se está intentando legalizar un hecho extremadamente negativo”.