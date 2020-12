“Tengo una enorme gratitud a las familias que confían en nosotros, a los chicos y chicas por su esfuerzo, a los docentes que se adaptaron a la virtualidad y al cuerpo directivo. También un especial agradecimiento al rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, que siempre nos apoya. Este colegio está escribiendo una página indeleble, no solo en la historia del partido de Escobar sino en toda la provincia. Hemos hecho un binomio muy interesante que demuestra que cuando hay voluntad política y se entiende que la educación pública no es un gasto, sino que es una inversión, logramos proyectos de esta envergadura”, concluyó Sujarchuk.

“Invito a toda la comunidad a que seamos inclusivos”, dijo Sujarchuk, quien también señaló que “si hay algo que la Universidad de Buenos Aires enseña es no solo calidad académica sino también inclusión”. “Hoy le dimos la bienvenida a la segunda cohorte del colegio, pero también pudimos ver finalizada la obra que financió el Municipio de Escobar”, afirmó el mandatario, agregando que “el Municipio de Escobar puede escribir en su historia haber financiado la escuela pública más linda, interesante y moderna de la provincia de Buenos Aires”.

Sujarchuk encabezó ingreso al Colegio Preuniversitario Cereijo: “La educación pública no es un gasto, es una inversión”