Valenzuela se reunió en Lanús con Rodríguez Larreta y Vidal

De la reunión también participaron Jorge Macri, presidente del partido a nivel provincial e intendente de Vicente López; Esteban Bullrich, senador nacional; Christian Ritondo, diputado nacional; los intendentes Julio Garro, Guillermo Montenegro, Pablo Petrecca, Ezequiel Galli y Javier Martinez; Federico Salvai, ex jefe de gabinete provincial; Roberto Costa, senador provincial; y los funcionarios porteños Eduardo Macchiavelli y Federico Di Benedetto.

Respecto de la actualidad del país, se planteó la necesidad de crear nuevas medidas que fomenten el empleo y permitan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas. “Debemos conectarnos con el mundo del trabajo, por eso debemos crear políticas que lo fomenten”, detalló el intendente de Tres de Febrero. Y agregó: “Hay que estar en contacto no sólo con las grandes empresas, sino también con las pymes y sus trabajadores con el objetivo de poder ayudarlos a sobrepasar la crisis”.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, participó de un encuentro con exponentes de Juntos por el Cambio para debatir sobre la actualidad del país, la necesidad de tomar nuevas medidas que beneficien a los argentinos y el futuro de la coalición. Entre los participantes estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño; y María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.