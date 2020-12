Salud: Incorporan equipamiento para el coronavirus en el Hospital Houssay

Hoy por la mañana, se presentó la nueva adquisición para el sistema de salud municipal en el Hospital Houssay, y el jefe comunal expresó: “Cuando visitamos la pyme estaban trabajando en la primer ambulancia para el coronavirus en la Argentina, y trabajamos en conjunto para que nuestro equipo de salud pueda incorporar esta tecnología. Logramos que nuestro sistema tenga esta ambulancia no solo para casos de coronavirus, sino para enfermedades infecto contagiosas para cuidar el personal y al paciente”.

