Leo Nardini: “Se van ampliando prestaciones para los vecinos de Malvinas Argentinas”

El oculista era reconocido no solo.

Además, Diego Giménez, coordinador de profesores y de la pileta en la parte de rehabilitación de aquagym, aseguró: “Este es un cambio rotundo. Una pileta así no existe a nivel público en ningún otro lado. Tiene apertura de puertas y ventanas, el piso antideslizante para que los adultos mayores se sientan más seguros. Vamos a trabajar con protocolo, un profe con 10 pacientes, 1 kinesiólogo para rehabilitación con 4 o 5 pacientes en diferentes grupos. La apertura de la pileta va a ser por otro sector para que no se mezclen los pacientes con ambulatorios de otro lado, asique estamos muy conformes”.

El nosocomio trabaja en conjunto con el área de Deporte para tener también a disposición los polideportivos y que los pacientes continúen el tratamiento. Y en tiempos de coronavirus, hay un dato que no es menor. “La pileta puede funcionar bajo protocolo, ya que tenemos techo corredizo, los equipos para filtrar el aire para evitar que haya temperatura elevada, un tipo de agua especial que permite que el paciente tenga mayor y mejor movilidad para ejercitarse correctamente, tienen bicicletas fijas, elípticos, cintas, en un medio acuático de primer nivel. Queremos que la salud sea accesible, gratuita y universal para todos los vecinos de Malvinas Argentinas”, profundizó Seguil.