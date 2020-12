Un efectivo de la Policía de la Ciudad mató a uno de los dos motochorros con los que se tiroteó en José C. Paz

El intendente de José C. Paz.

El hecho se registró anteayer, alrededor de las 21, en la esquina de la calle Rodrigo de Triana y la Ruta 197, en la localidad de José C. Paz, del mencionado partido del noroeste del Gran Buenos Aires.

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató de un balazo en la cabeza a uno de los dos motochorros con los se tiroteó cuando intervino para evitar que le robaran la moto a una persona en el partido bonaerense de José C. Paz, informaron hoy fuentes policiales.

José C. Paz