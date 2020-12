Kicillof y Achával, juntos en el anuncio de quinientos millones de pesos de inversión en seguridad

“En esta mirada integral sobre la seguridad entendemos que el equipamiento no es la única herramienta que necesitan nuestras fuerzas. Por eso estamos anunciando la creación de un Centro de Capacitación en Seguridad, para que nuestra guardia urbana, para que nuestros policías que ponen tanto esfuerzo para cuidar a nuestros vecinos tengan la mejor formación posible y la mayor cantidad de herramientas para seguir cuidándonos”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Kicillof afirmó: “Es un orgullo venir a Pilar. Cada vez que venimos es para inaugurar obras, para tomar decisiones, o anunciar determinados cambios que le van a mejorar la vida a los vecinos. Lo que nos interesa es la realidad. Cuando hablamos de seguridad, no hay que llenarse la boca, hay que hacer las cosas. Hoy hablo como ciudadano; nos tenían hartos de marketing político que nunca se veía en la realidad. Nosotros funcionamos al revés. No vamos a vender humo ni contratar asesores que nos digan qué tenemos que decir. Lo que nos desvelan son los hechos que son la única verdad como lo son hoy estos patrulleros”.

El jefe comunal agregó que “la tranquilidad de un comerciante de poder abrir hasta tarde sintiéndose seguro, o de un estudiante que vuelve de noche de la facultad, es algo muy importante para nosotros”. “Entendemos la seguridad como algo integral y esta inversión se articula con otros anuncios como el recambio de todas las luminarias del partido por luces Led. Estamos dando pasos muy importantes para que los pilarenses puedan vivir más seguros. Somos parte de un proyecto político que cree en un Estado presente y que se hace cargo. No ponemos excusas y tenemos la decisión política de hacerle frente a los problemas. Al igual que el presidente y el gobernador, tenemos la mirada puesta en el pueblo”, añadió.