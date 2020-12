San Fernando compartió una peña folklórica a cielo abierto y con cuidados

Los vecinos presentes también opinaron sobre el esperado evento. Por ejemplo, Mirta dijo: “La peña me parece buenísima, muy bien organizada y los artistas de primer nivel”. En tanto, Héctor comentó: “Estamos encantados con estas actividades, vinimos con el mate y la reposera a pasar un lindo momento en familia y con folklore que tanto nos gusta”.

Por su parte, Luis Leonardo Ponce, vocalista de “La clave folklórica”, comentó: “Estamos muy contentos de poder volver al ruedo, hace 9 meses que no estábamos tocando y el músico necesita estos espacios para compartir su arte con los vecinos. Agradecemos al Municipio que acompaña a los artistas locales y organiza estas movidas hermosas para los vecinos de San Fernando. El parque está hermoso y la tarde se prestó para bailar folklore y cuidándonos entre todos con tapabocas y alcohol en gel”.