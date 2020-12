Hallan en una fosa el cadaver de un vecino de Merlo que estaba desaparecido, y apresan por el crimen a su empleador

“Hace quince años que trabajaba para él. No me entra en la cabeza lo que pasó”, dijo, por otro lado, un amigo de Zagari. “Un tipo macanudísimo. Todo el mundo lo quería”, describió otro amigo, quien solía ir a pescar con el hombre asesinado.

En ese sentido, una vecina que conocía Zagari y al sospechoso dijo al canal Crónica que, al parecer, el cuerpo presentaba “dos tiros”. Según esta mujer, hay vecinos que escucharon ruidos sospechosos, “como de una amoladora”, y a alguien decir “¿qué te hice yo, Luis? No, Luis, no”.

A partir de estos elementos, los pesquisas se entrevistaron con Luis Mieres, quien primero contestó con evasivas y luego reconoció que había participado del descarte del auto junto a otra persona pero que él no sabía dónde estaba Zagari.

“Me dicen que estaba adentro de una fosa y que arriba colocaron una carpeta de cemento”, detalló Florencia, quien recordó que dado que su tío era una persona de riesgo no trabajaba actualmente en forma presencial.