Tigre: Se entregaron los premios del Concurso de Cuentos Haroldo Conti

“Para mi es emocionante porque siempre recuerdan a Haroldo con mucho cariño. Las autoridades del Municipio lo rememoran constantemente con eventos y diferentes actividades, eso es maravilloso. Lo extraño mucho y por eso me pone feliz todo esto”, explicó Lidia, hermana de Conti. Por su parte, Martín Borches, ganador del concurso manifestó: “Estoy contento por haber recibido este premio. Es un contexto donde hay que seguir apoyando la cultura y creo que en ese marco el evento con la presencia de las autoridades refleja eso”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com