Hallaron el cuerpo del joven que ingresó con un kayak al lago artificial de un country en Escobar

“Desde la Municipalidad de Escobar agradecemos a los más de 100 rescatistas -integrantes de la Prefectura Naval Argentina, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de nuestros equipos de agentes municipales, Defensa Civil, Bomberos y SAME- que durante estos días y en distintos turnos trabajaron con profesionalismo, dedicación y compromiso en la búsqueda”, completó, y llamó a “repensar entre todos las medidas de prevención para que hechos tan dolorosos no vuelvan a suceder”.

“Apareció el cuerpo y ahora me estoy dirigiendo hacia el lugar para las tareas correspondientes”, afirmó el fiscal de la causa Claudio Aundjian. Agregó que el cuerpo de Guido Orlando fue hallado “hace 20 minutos más o menos”, y explicó que “estuvieron trabajando desde el sábado para encontrarlo. La autopsia va a determinar cuándo se ahogó”.