Parece una broma pesada si no.

Frente a esto, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, volvió a expresarse a favor de su continuidad. “Tomar medidas que atenten contra el trabajo, la conectividad, la movilidad social y el federalismo no es el camino para salir de la crisis actual”, aseguró.

Valenzuela: “El cierre del aeropuerto de El Palomar no es el camino para salir de la crisis”