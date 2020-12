Autoridades nacionales y provinciales del Partido Federal, junto a Urtubey, homenajearon a Dorrego

“Hoy, casi 200 años después, tenemos el desafío de seguir su ejemplo y terminar con la grieta y la postergación de las provincias y sus municipios, y eso se hace con el federalismo, donde tendremos una patria más justa y los argentinos cumpliremos el sueño de volver a abrazarnos”, dijo el ex candidato a vicepresidente.

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y autoridades nacionales y provinciales del Partido Federal, rindieron homenaje al coronel Manuel Dorrego, fundador del histórico partido, al cumplirse 192 años de su fusilamiento.