Vicente López pone en marcha un programa de recolección de aceite vegetal usado

Para colaborar con este programa, el vecino deberá verter el aceite vegetal usado en una botella de plástico bien cerrada, no debe contener restos de comida u otros residuos sólidos, ni estar mezclado con agua u otros líquidos.

Los centros de recolección de aceite vegetal usado son las delegaciones municipales de Florida Oeste, San Martín 4106; Florida Central, Vergara 2382; Carapachay, en Independencia y Ascasubi; Munro, Vélez Sarsfiedl 4839; Villa Adelina, Ader 4057 y Villa Martelli, Laprida 3902. También en la organización no gubernamental ACCERVIL, ubicada en Córdoba 2956, Olivos.