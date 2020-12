Balance de gestión del ANSES e impacto del proyecto de movilidad jubilatoria en San Martín

Parece una broma pesada si no.

“También se efectuó una reestructuración de los créditos otorgados, no cobrando intereses desde enero a noviembre y bajando las tasas de interés con las que se habían otorgado”, sostuvo la titular del ANSES local. Y concluyó: “En nuestro distrito estos beneficios alcanzan a 83 mil 828 jubilados y pensionados y 6541 titulares de pensiones no contributivas”.

“La recomposición de haberes se hará en forma trimestral, incorporando la cláusula de legislación constante que establece que las modificaciones tributarias no tendrán efecto en la movilidad, protegiendo a los jubilados y pensionados de cambios legislativos”, agregó la funcionaria.

“La seguridad social, recordemos, no solo se financia con los aportes de los trabajadores sino también con recursos tributarios, como IVA, Ganancias e impuestos internos; contribuciones patronales y transferencias del Tesoro Nacional”, explicó, y aclaró que “esta fórmula permite equilibrar el sistema en función de las fuentes de financiamiento y garantiza la sostenibilidad en el tiempo, beneficiando a los jubilados con el crecimiento económico”.