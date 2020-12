El Concejo Deliberante aprobó importantes proyectos para las mujeres, diversidades y disidencias de San Martín

Parece una broma pesada si no.

“Es importante poder garantizar métodos sustentables, saludables y económicos, porque la menstruación es un factor de desigualdad. Tenemos que incluir todas las personas menstruantes en la agenda pública”, prosiguió, y reveló que “este un debate de movimientos feministas que logramos instalar en San Martín, logrando sacarle el velo a cuestiones que no se debatían”.