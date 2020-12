Tigre continúa con el análisis de cianobacterias en el Delta

Se recuerda no utilizar las aguas para consumo humano y animal, higiene personal ni recreación. Ante síntomas como vómitos, diarrea, erupciones en la piel, conjuntivitis, temblores y/o debilidad muscular, llamar a los centros de atención primaria “Carapachay” 4728-0056 y “Rio Capitán” 4728-0525, o comunicarse con telemedicina por WhatsApp al 15 6860-7325 o 15-5715-0600.

Con la toma de muestras se busca analizar parámetros físico-químicos y bacteriológicos, además de parámetros in situ, como PH, oxígeno disuelto y temperatura. A la hora de seleccionar los nuevos puntos a analizar, se tuvo en cuenta aspectos como la densidad de la población y la circulación de los arroyos y ríos.