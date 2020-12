Se realizó un control de alcoholemia coordinado en Ituzaingó y otros ochenta puntos del país

“Estos operativos nos van permitir controlar, en todo el país, decenas de miles de vehículos en un muestrario muy elocuente de la realidad. La gente tiene que saber que cuando se suba a un auto y vaya a la ruta van a tener que parar en un control de alcoholemia y le tiene que dar negativo. El alcohol y el volante no pueden ir juntos en nuestro país nunca más”, afirmó Martínez Carignano.

This site is protected by wp-copyrightpro.com