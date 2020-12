El oculista era reconocido no solo.

Ya en el debate por el presupuesto para el 2021, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Alexis Lívora, señaló: “Nosotros vamos a acompañar el presupuesto para el próximo año de manera afirmativa, pero no podemos dejar de mencionar que hay muchos problemas con los que convivimos a diario, como los basurales, las calles de tierra, la falta de agua corriente y cloacas, entre otros, cuya solución no se ve reflejada en este proyecto”.

Sobre el Tributo al Consumo, Conservación y Mejoramiento de la Red Lumínica Pública, la concejal Susana Ulloa sostuvo: “Un contribuyente que posee varios lotes y no los puede unificar, tiene que pagar el mismo tributo por cada lote y probablemente termine pagando más por este tributo que por el consumo de energía. Nosotros proponemos buscar herramientas que nos permitan no perjudicar a estos contribuyentes y facilitar que todos puedan pagar sus obligaciones”.

Este miércoles se llevó a cabo una sesión de prórroga en el Concejo Deliberante de José C. Paz que, también, incluyó la asamblea con mayores contribuyentes donde se votó un aumento de tasas promedio del 35 por ciento.

Los concejales de la oposición en José C. Paz acompañaron el proyecto enviado por el oficialismo, con aclaraciones sobre algunos puntos. También, se incorporaron beneficios para comerciantes y vecinos en materia impositiva propuestos por el espacio.

Concejales de Juntos por el Cambio logran mejores condiciones fiscales e impositivas para comerciantes y vecinos de José C. Paz

José C. Paz