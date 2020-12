Achával anunció el inicio de las obras para el Hospital Central de Pilar

“Somos conscientes de la necesidad de poner de pie nuestro sistema de salud. Con gran esfuerzo lo reajustamos en el marco de la pandemia pero tenemos que seguir trabajando porque no nos da lo mismo un abuelo que se descompensó y puede venir a un consultorio para que lo atiendan dignamente; cuando un joven tiene un accidente y llega a un hospital de trauma para que le salven la vida; o poder atender a una madres desesperada y que la reciba un sistema de salud que está pensando en ella y pone a su disposición toda la infraestructura para salvarles la vida”.

“La sociedad nos demanda más que el decir, el hacer. Nos acompañaron la firme voluntad del pueblo y la organización comunitaria de tantas instituciones que no bajaron los brazos y cuidaron este predio para que podamos construir el hospital. Los invito a que no bajemos los brazos. Con voluntad y decisión política podemos transformar la realidad. Juntos sigamos pensando y soñando el Pilar que queremos y compartamos la idea y la decisión de que a partir de hoy empecemos a construir el Hospital Central de Pilar”, continuó.

“Porque la salud y la vida nos importan, porque creemos que la salud es un derecho y porque queremos cuidar a los vecinos, vamos a construir el Hospital Central de Pilar. Cuando se tienen las ideas claras y las convicciones, todo se ordena y los sueños se cumplen. No vamos a poner excusas, vamos a trabajar todos los días para crear el Pilar que queremos. Trabajamos en este presente para construir el futuro”, expresó el jefe comunal.