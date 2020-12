“Raúl Alfonsín no estaría conforme con lo que está pasando hoy con la Unión Cívica Radical”

En Madrid, el embajador argentino conversó con SM Noticias y fue tajante con la conducción del partido radical, hoy, en alianza con el macrismo: “Si la UCR tiene que pasar a ser una expresión de la derecha argentina, que lo digan y veremos qué es lo que hacemos, porque este no es el partido al que yo me afilié”.

Al inicio de la charla con SM Noticias en la sede de la Embajada Argentina, ubicada en el distrito de Chamberí, el representante sostuvo que “tratamos de potenciar los lazos económicos, comerciales, culturales e históricos con España, y ahora, con más razón, en medio de la crisis generada por el coronavirus”.

Promover inversiones en la Argentina, asociaciones con pymes locales, y a través de España, podemos mejorar nuestra relación con la Unión Europea

En análisis del primer año de gobierno de Alberto Fernández, el embajador tiene en claro que no se puede omitir el escenario de pandemia y “la situación heredada” del gobierno de Mauricio Macri, años en donde “empeoró la inflación, el desempleo, la pobreza, la recesión y la deuda externa”.

“El gobierno del Pro no acertó con las políticas aplicadas”, sostuvo, y recordó que junto a otros dirigentes radicales “señalábamos que la estrategia del macrismo no haría otra cosa que agravar la situación”.

“Desde la oposición se pretende instalar en la sociedad la idea de que los problemas económicos de los argentinos son consecuencia de errores del gobierno y no de la pandemia, y eso no es cierto”, exclamó Ricardo Alfonsín, y considera que “las economías de todo el mundo han sufrido muchísimo” por la crisis sanitaria, sea cual fuere la estrategia que aplicó cada país.

Según el ex legislador, la situación del coronavirus “obligó a postergar iniciativas anunciadas en campaña por la necesidad de diseñar un plan de emergencia para enfrentar la pandemia”, acciones que, desde su visión, fueron correctas.

En sus continuas críticas a la gestión de Cambiemos, Alfonsín califica a la administración como “el gobierno del Pro”, dejando afuera al radicalismo, aliado junto a la Coalición Cívica en el Ejecutivo y Legislativo entre 2015 y 2019. “Gobernaba el Pro, para nada la Unión Cívica Radical, pero como hay muchos que son más papistas que el Papa, decían que gobernaba una alianza”.

“Por callarse la boca -la UCR- y no decir que lo que se hacía no era lo mejor, se logró que las decisiones tomadas -por el Pro- no hayan sido las correctas, y eso repercutió en que se pierdan las elecciones”, expresó el embajador, quien aspira a que, en las próximas elecciones los frentes sean congruentes y “que se reúnan los que piensan igual”.

“El radicalismo debe considerar la posibilidad de conformar un frente progresista para que el reemplazo, en todo caso, del actual gobierno, sea con esas concepciones y que no ocurra lo de 2015 donde se implantaron posiciones de derecha y neoliberales que nos alejan de los sectores populares a los que siempre debemos representar”.

El alfonsinismo no va a participar de las elecciones partidarias provinciales pospuestas para el año próximo, “porque siguen siendo mayoría los que perseveran en la idea de que el radicalismo debe defender concepciones de derecha”.

Por otro lado, sin involucrarse en el debate sobre la suspensión de las PASO, el ex candidato a gobernador llamó a los partidos políticos “a postergar un poco la dimensión competitiva para hacer énfasis en el espíritu de colaboración en circunstancias tan difíciles”.

“Yo no tengo el radicalómetro, pero tampoco lo tiene (Ernesto) Sanz, ni (Daniel) Salvador, ni (Alfredo) Cornejo, pero sí lo tiene la historia de la UCR, la que demuestra que este radicalismo no tiene nada que ver con el de 1890”, aseveró.

“Dirigentes como Yrigoyen, Larralde, Lebensohn, Illia o Raúl Alfonsín no estarían conformes con lo que está haciendo hoy la Unión Cívica Radical”, opinó el hombre de Chascomús, y dijo que, tras los cuatro años de gobierno, el partido “no hizo una sola autocrítica, actuó como si todo hubiera salido tal cual estaba previsto”.

Alfonsín no le echó la culpa al Pro, “no hubo discusión en el partido y no se pusieron sobre la mesa cuestiones como si había coincidencias ideológicas o solo era una estrategia electoral; o si las ideas eran importantes o incidentales; o si nuestros dirigentes son políticos o profesionales de la política que solo buscaban acceder al poder”.

“Si la UCR tiene que pasar a ser una expresión de la derecha argentina, que lo digan a los militantes y veremos qué es lo que hacemos, porque este no es el partido al que yo me afilié”, concluyó.