Calor extremo y sin agua: Otra vez AySA deja sin suministro a los vecinos de San Martín y Tres de Febrero

Asimismo, esta no es la única interrupción que afectará a los usuarios esta semana. El 14 de diciembre, desde las 4 de la mañana hasta el 15 de diciembre a la 1 de la madrugada, no habrá servicio en zonas de Villa Raffo, Santos Lugares y José Ingenieros.

Indican en un comunicado que la falta de agua se extendería desde las 0 horas de este domingo hasta las 18 horas, no obstante, dadas las anteriores interrupciones en el servicio , los vecinos van llenando baldes como previsión ante la posible extensión del corte.

Parece que las obras no se pudieron realizar durante el invierno o la primavera, y se optó por dejar a cientos de vecinos sin agua en pleno verano, con temperaturas que rozarán los 30 grados este fin de semana.

Parece una broma pesada si no se tratase de un servicio esencial, más cuando las previsiones indican altas temperaturas. La estatal AySA, a cargo de Malena Galmarini de Massa, volvió a anunciar un extenso corte en el servicio de agua potable para este fin de semana.