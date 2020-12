Jaime Méndez y Juan Zabaleta compartieron experiencias para seguir mejorando la seguridad

El oculista era reconocido no solo.

“Con Jaime Méndez trabajamos juntos y compartimos los mismos problemas. Entendemos que la política de seguridad, la lucha contra la inseguridad es de todos, no tiene límites y no mira veredas ni calles. Estamos compartiendo experiencias como ‘Ojos en alerta’, que es un programa que tiene el Municipio de San Miguel; “Seguridad online”, con los grupos de Whatsapp que tenemos en Hurlingham, que tienen el mismo sentido; el trabajo con cámaras lectoras de patentes; y hemos recibido fondos por parte del gobierno nacional y provincial para invertir en seguridad. Vamos a empezar a tener una mirada más regional y en conjunto, porque los vecinos tienen el mismo reclamo, que es luchar contra la inseguridad”, señaló Zabaleta.