Ya está en marcha el nuevo Departamento Judicial de Merlo

Alak destacó sobre las alcaldías que se construirán en predios que visitaron con el jefe comunal que “es una política de seguridad ciudadana que trata que la comisaria no sea lugar de alojamiento interno, sino que los internos estén en unidades penitenciarias y la policía tenga más efectivos disponibles en la vía pública para desarrollar sus tareas y cuidar a los ciudadanos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com