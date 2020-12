El aborto legal ya tiene media sanción y pasa al Senado para su definición

Fuentes del oficialismo informaron que se analizan las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnún; la de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Oscar Parrilli; la de Salud, que conduce el radical Mario Fiad; y no se descarta incluir una cuarta comisión, como Legislación General, que conduce Ana Almirón.

Desde el gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, atribuyó a “la lucha de millones de mujeres” la media sanción y aclaró que el debate no pasa por “aborto sí o aborto no” sino por “si es legal” o “clandestino”.

En el mismo sentido se manifestó la diputada radical por Jujuy, Gabriela Burgos, quien expresó su rechazo: “Mis fundamentos son jurídicos, no son morales ni religiosos, sino aquel que establece que la esencia misma del ser humano que dice que existe vida desde la concepción y por eso defendemos el derecho de todos a vivir”.

“El mundo es injusto, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres”, dijo la diputada Gabriela Cerruti -Frente de Todos- en el último discurso de la extensa sesión.

Además, reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica y establece que si una institución privada tiene todos objetores de conciencia debe derivar al paciente a otro sanatorio u hospital.