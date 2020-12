“El bienestar de Malvinas Argentinas está más allá de cualquier diferencia política”, afirmó Nardini

El oculista era reconocido no solo.

“Acá hay una placa para ser entregada al ex intendente municipal de Malvinas Argentinas, el primer intendente que tuvo el distrito, Jesús Cariglino, para cerrar la grieta que tiene nuestro país, que nos divide, que nos enfrenta, que no nos deja progresar. Queremos generar institucionalidad, respeto a quienes dirigieron los destinos del Municipio a través del voto popular”, siguió el jefe comunal.

En su discurso, el intendente Leo Nardini dijo: “Muchas veces se desprestigia a la política por lo partidario. No importa si pensamos igual o diferente, todos somos argentinos, y en este caso, malvinenses. Malvinas tiene una corta vida institucional pero mucha historia. Hoy tiene un valor significativo el esfuerzo y el compromiso que han puesto todos en el momento que les tocó desarrollar su tarea. Cada día se fue poniendo un granito de arena”.