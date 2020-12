Moreira, Guzmán y Katopodis se reunieron con empresarios de San Martín

Asistieron al encuentro representantes de las empresas Tocki & Co, Juguetech, Ricardo Wagner, LGI, Ventalum, Establecimientos Romet, Ingeniería Gastronómica, Galileo Technologies y Medoro.

Al respecto, el jefe comunal destacó: “Fue un encuentro muy satisfactorio y enriquecedor, donde un grupo importante de empresarios pymes pudieron contarle a Martín en primera persona la situación de cada uno de los sectores que producen en nuestra ciudad”. Y agregó: “Para los empresarios pymes es muy importante poder conversar, contar sus experiencias y ser escuchados por dos ministros, porque a veces su representación no llega a los primeros niveles del equipo nacional. Esta fue una gran oportunidad y una muestra más de un Estado presente, preocupado por su gente”.