El presidente anunció la firma del acuerdo con Rusia para la llegada de la vacuna contra el coronavirus

En tanto, el titular del Ministerio de Salud informó que funcionarios de su cartera ya están trabajando en todas las provincias con las autoridades locales, y aseguró: “Nunca en la historia hubo una vacunación tan masiva y amplia. Esta sola va a ser de 60 millones en el primer semestre, lo que es un desafío logístico, operativo y de programación de una magnitud no conocida”.

También llamó la atención sobre el hecho de que “la vacuna no ha resuelto la pandemia, y hay que prestar especial atención a lo que está pasando en los países vecinos y en Europa. No hemos resuelto el problema porque el riesgo sigue potenciándose”, y reiteró el pedido a la población para que mantenga las medidas de cuidado.