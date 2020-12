Provincia: Escobar participó del balance del Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva

En el Teatro Seminari y con estrictos protocolos de distanciamiento social, se realizó el cierre anual del Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva de la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires. De la actividad, participaron 23 referentes de salud sexual y reproductiva de los municipios de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tigre, Vicente López y Zárate.

