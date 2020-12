Morón avanza con el operativo de vacunación contra el coronavirus

Lo anunció el jefe comunal a través de una conferencia de prensa con medios de comunicación del distrito. Lucas Ghi también se refirió a las obras proyectadas para el 2021.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, brindó una conferencia de prensa virtual con medios de comunicación locales. Entre los temas abordados, se conversó sobre los avances ante los operativos de vacunación contra el coronavirus en el distrito, el balance de este año y la proyección del presupuesto para el 2021.

Ante las consultas sobre un operativo de vacunación contra el coronavirus, el jefe comunal anticipó que “Morón va a tener 6 centros de vacunación, que hasta el momento van a ser 6 escuelas, una en Palomar, una en Haedo, 2 en Morón y 2 en Castelar”. “Tenemos que vacunar 110 mil personas, conformadas por mayores de 60 y grupos de riesgo, en el menor tiempo posible”, remarcó. Además de estos centros, se prevé que funcione un centro en el Hospital para la vacunación exclusiva de las y los trabajadores de la salud y otro que se montará y estará especialmente dedicado a docentes y policías.

Para acceder a la vacunación, se deberá sacar turno a través de una aplicación, que se informará previamente, además de contar con Centros de Gestión de Turnos que se generarán desde el Municipio. En ese marco, el intendente destacó que “de este modo se facilitará, sobre todo a las personas adultas que no están en muchos casos familiarizados con la tecnología, que puedan llamar a un teléfono y nosotros desde el Municipio poder asignarle el turno”.

Asimismo, Ghi detalló cómo se está preparando el despliegue del operativo: “Si la disponibilidad por stock de vacuna lo permite, la idea es estar vacunando en el primer cuatrimestre a estas 110 mil personas. Para eso estamos haciéndonos de la dotación de vacunadores que van a estar conformados por el plantel que tenemos de enfermeros y enfermeras, más otros profesionales de la salud que están siendo capacitados y van a Por otra parte, en lo que respecta a un balance de este año, el jefe comunal detalló que “la pandemia permitió ver un reflejo de mucha solidaridad en la comunidad y la política también encontró momentos muy interesantes de acuerdo y de diálogo, como así también bajar las tensiones y las estridencias, para confluir en espacios de mayor complementariedad y racionalidad”.

En ese sentido, remarcó el espacio abierto entre intendentes que formó este contexto: “Sirvió para avanzar en el dialogo, obviamente con quiénes ya lo teníamos fruto de coincidir en el mismo espacio, pero además con los que no teníamos una agenda de mucho intercambio, no siempre poniéndonos de acuerdo, pero me parece que lo interesante es el emergente. Me parece que, en este caso, la política encontró momentos de mucha jerarquía”.

En lo que respecta a la proyección de un presupuesto para el 2021, el intendente reflexionó: “Esperemos que sea un presupuesto que se ajuste al plan de acción que tenemos proyectado para el año que viene. Naturalmente eso no pasó este año ya que el presupuesto con el que trabajamos fue prorrogado en el marco de una situación de excepción sanitaria como nos tocó atravesar y el año que viene va a ser un año de transición”. También detalló que el presupuesto próximo “intentará llevar adelante mucha obra pública, expansión de servicios e intentará honrar parte de la deuda heredada en el 2019 y palear el déficit que le dio inicio a esta etapa de gestión”. “Todo déficit también es un condicionante que deberíamos ir reduciendo”, remarcó.

Finalmente, en esa línea, detalló que “tenemos previsto llevar adelante, no solo una agenda que va a estar dominada por el despliegue de la vacunación, sino también por otras intervenciones que para nosotros son importantes, como la construcción de jardines para ampliar la oferta de matrículas, la intervención en espacios públicos, obras de pavimento y recuperación de la red vial, la renovación de buena parte del parque de luz de nuestra ciudad, seguir invirtiendo en materia de seguridad”. “Va a ser un año de transición, pero van a convivir cosas en el marco de la pandemia, que seguiremos atravesando, pero ya teñidas por un año de gestión un poco más normal”, cerró.