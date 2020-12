Comenzó la remodelación integral de la avenida Triunvirato

Por su parte, Valenzuela sostuvo: “Para nuestros barrios es una obra fundamental, porque es eje de circulación de tránsito pesado, hay muchas viviendas, comercios y vida urbana. Además, no es solo pavimento sino todo lo que acompaña. Es una gran apuesta de trabajo conjunto entre Nación y dos municipios”.

Durante la recorrida, Moreira destacó: “Estamos en una obra muy importante y esperada por los vecinos de ambos municipios, que llevamos adelante gracias a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas”. Y agregó: “Muchas veces las calles limítrofes son las últimas en arreglarse porque los distritos no se ponen de acuerdo, pero en este caso con Diego pusimos mucho énfasis en trabajar juntos. Además, reanudar la obra pública reactiva el trabajo y la economía, ayudando a salir de la crisis”.