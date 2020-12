La asesora del presidente ratificó que “el gobierno se está tratando de asegurar dosis de diferentes vacunas para poder empezar a vacunar lo antes posible aún con aprobación de emergencia”. “Como se ha dicho anteriormente, la tercera fase es larga, pero con resultados interinos y evidencias científicas que lo respalden, por supuesto”, se buscará “poder empezar a vacunar a las personas mayores de 60 años, dentro del grupo de riesgo y personal de salud”. “Al no ser una incorporación para el calendario, no sería obligatoria, pero sí gratuita para todos aquellos que estén en grupo de riesgo”, enfatizó.

La médica infectóloga se mostró crítica con quienes aseveran que se realizan los ensayos de la vacuna en América Latina como si fuésemos “conejillos de india”, y ratificó: “Muchos países participan de los estudios de la tercera fase de la vacuna, no fue solo para los países en vías de desarrollo, sino que esto fue en distintos países de Europa. Rompamos el mito de que vienen hacer las pruebas a Latinoamérica, porque es para todos de la misma manera”.

Cahn segura: “La vacuna no será obligatoria, será gratuita y destinada a las personas de riesgo y personal de salud”