Julio Zamora encabezó los festejos por el Día de la Virgen en Tigre

“La verdad es que se llevó adelante un evento muy lindo. Pensamos que este año no se iba a realizar pero se pudo organizar de una manera impecable. Considero que en este momento hay que estar unidos. Siempre digo que es mejor trabajar juntos y en este año complicado por la pandemia es fundamental ponderar la unidad de todos los sectores políticos”, aseguró el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Segundo Cernadas.

Durante la ceremonia se recordó la memoria de la ex presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, quien falleció en el mes de agosto. Incluyó un show en vivo de un ensamble del Programa Municipal de Orquestas Infanto Juveniles de Tigre y el “Ave María” interpretado por la soprano Sara Fleming. Toda la jornada fue transmitida en una pantalla gigante ubicada en el Museo de Arte Tigre y orientada hacia el río, para el disfrute de las personas en las embarcaciones.