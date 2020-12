Se realizó la primera visita guiada por los terrenos de la futura Reserva Natural Urbana de El Palomar

Participaron de la recorrida la directora de Políticas Ambientales, Virginia Passo; el director de Relaciones y Fortalecimiento Institucional, Alejandro Méndez; la directora de la Unidad de Gestión Comunitaria 3, Sol Steinberg; el director de la Unidad de Gestión Comunitaria 13, Jorge Luis Paz; y los integrantes de la organización no gubernamental Isla Verde, Nahuel Franco Martínez y Verónica Stupiski.

El secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina, expresó: “Estamos realizando la primera de una serie de visitas abiertas a la comunidad que estamos impulsando desde el Municipio para que los vecinos y vecinas puedan conocer este lugar. Para esto nos acompaña la organización no gubernamental Isla Verde, con la cual venimos trabajando y hoy ofician como guías. Es increíble que en Morón tengamos un pulmón verde como este a tan solo 300 metros de la calle”.