Matan de dos balazos a un joven en San Fernando y por el crimen detienen a un sospechoso

Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que un joven al que identificaron como Walter Fernando Ayunta caminaba por el lugar, mientras distintas personas salían de una fiesta clandestina que se había llevado a cabo en las inmediaciones. En esas circunstancias, a Ayunta lo insultaron y le gritaron que se fuera del barrio, del que no era oriundo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com