Un vecino Olivos le disparó a un repartidor en moto al que acusó de haberlo seguido para robarle

Por este motivo, Alejandro Guevara, titular de la Fiscalía Descentralizada de Vicente López Este, imputó a Gómez del delito de portación ilegal de arma atenuada aunque no dispuso su aprehensión.

En tanto, el empresario es legítimo tenedor de armas de fuego pero no tenía habilitada la portación, añadieron las fuentes consultadas.

Asimismo, el joven, quien no llevaba armas de ningún tipo consigo ni poseía antecedentes penales, se mostró colaborativo con los policías y los funcionarios judiciales presentes en el lugar, y aseguró poder demostrar que se encontraba trabajando en la zona.

Luego vio como el empresario “le empezaba a pegar” al motoquero, y que “lo insultaba”, además de pedirle que se quedara quieto y no se levantara.